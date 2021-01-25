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Рубрика: Власть

Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости

В России слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. По словам главы комитета Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, это пережиток конца 1980-1990-ых, когда главной целью стало одно - понравиться США и Западу, но этот пережиток пора оставить в прошлом, написал сенатор в Telegram.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Уже пора и понять: Западу мы не понравимся. Все - finita. Бессмысленно осуждать их двойные стандарты в отношении России - они сохранятся и даже ужесточатся", - отметил российский сенатор. Он объяснил, что все выглядит так, словно они - судьи, выносят оценки, а мы - подсудимые, пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать.

Он также отметил, что после недавних событий в США, окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры, Америка уже не может восприниматься как судья. На это у США нет ни морального, ни политического права. Пушков уверен, что Россия имеет право на собственные критерии и собственные оценки своих действий.

Ранее Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки аккаунта экс-президента Дональда Трампа в Twitter. Уже понятно, как эти сетевые гиганты действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны, подчеркнул Пушков.

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