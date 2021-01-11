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Рубрика: Власть

Пушков: Суверенитет страны несовместим с зависимостью от сетевых гигантов США

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в России намерены сделать выводы о работе американских сетевых гигантов после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом российский сенатор сообщил в Telegram-канале.

Фото: AFP/Andrew Caballero-reynolds
Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter

По его словам, уже понятно, как эти сестевые гиганты действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны, подчеркнул Пушков.

Ранее сенатор уже не раз высказывался на эту тему, отмечая, что американские сетевые компании вводят цензуру в США и это стало чуть ли не нормой в ходе предвыборной кампании. Запретить мыслить нельзя, но можно попытаться блокировать информацию, отметил Пушков. По его мнению, в будущем "монстр цензуры" будет стоять на страже интересов неолиберализма и глобализма, подтверждая, что сетевые компании из инструмента бизнеса и инструмента информирования и обмена мнениями все больше превращаются в инструмент политической борьбы.

Напомним, в минувшую пятницу администрация Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи Дональда Трампа. Отмечается, что такое решение было принято после тщательного рассмотрения недавних твитов политика. Накануне американская компания Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников Трампа. Ранее аналогичные меры приняло руководство компании Google.

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