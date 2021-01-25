Путин: ЕГЭ справедливо критикуют, но у системы есть плюсы

Система ЕГЭ иногда подвергается справедливой критике, однако такая форма выявления знаний позволяет большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Там критика действительно справедливая, и эта система ЕГЭ модернизируется", - заявил президент в ходе встречи со студентами. По его словам, некоторые учебные заведения используют и смешанную систему поступления.

Владимир Путин подчеркнул при этом, что у системы есть и плюсы. "Плюсы заключаются в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны", - отметил он.