Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом

Владимир Путин заявил, что бизнес никогда его не интересовал.

В понедельник президент России провел встречу с молодежью, приуроченную к Дню российского студенчества.

"Бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо, нет, наоборот, я считаю, что очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики, это очень здорово и очень полезно. Но это не мое совсем", - заявил он в ходе разговора, комментируя видео о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике.

Президент подчеркнул, что ни ему, ни его близким родственникам никогда ничего подобного не принадлежало.

Он также отметил, что в будущем, возможно, стал бы заниматься виноделием как видом деятельности, но не бизнесом.

"У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо", - крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права", - рассказал президент.