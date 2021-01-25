Видеотрансляция: Путин проводит встречу со студентами

Президент Владимир Путин в Татьянин день, 25 января, общается с российскими студентами, отмечающими свой праздник. Встреча проходит онлайн в формате видеоконференции.

Ее можно назвать традиционной: в День студентов Путин не раз посещал российские вузы и общался с учащимися. Так, например, в 2010 году президент пообщался со студентами Чувашского государственного университета, в 2012-м побывал в городке студентов Томского политехнического университета. В 2015 году он он лично поздравил учащихся Санкт-Петербургского горного университета, а в 2016-м побывал в Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе. В прошлом году накануне праздника Путина пообщался со студентами образовательного центра "Сириус" в Сочи. В ту предпраздничную встречу президент ответил на вопросы студентов о политике, образовании и культуре.

День студента отмечается в России 25 января. Свою историю он ведет с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую - она считается покровительницей студентов. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.