Когда за неправильную парковку можно попасть в тюрьму

Практически ежедневно сотрудники оперативных служб в столичном регионе сталкиваются с серьезной проблемой: как проехать к месту ЧП во двор, заставленный машинами. Наиболее резонансный случай произошел в конце прошлого года в ЖК "Бутово парк". Судя по кадрам очевидцев, пожарная машина с трудом смогла протиснуться между плотными рядами машин. А между тем, рассказала "РГ" юрист компании "Мистоун" Ольга Хурумова, в некоторых случаях неправильная парковка может повлечь и уголовную ответственность.

Так, по ее словам, в 2016 году в Общественной палате широко обсуждался законопроект, который освобождал водителей МЧС и скорой помощи от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей.

"Законопроект так и остался только законопроектом. На сегодняшний день за любое повреждение имущества, то бишь повреждение неправильно припаркованного авто, отвечает водитель автотранспорта экстренной службы", - комментирует юрист. Именно поэтому пожарные никогда не таранят и не передвигают чужие машины, даже если они на самом деле мешают проезду к месту ЧП.

Экипаж экстренной службы в данной ситуации может только вызвать полицию, которая обязана составить соответствующий протокол и вызвать службу эвакуации авто. "Остается только гадать, сколько времени это займет в час пик в мегаполисе", - говорит Хурумова.

Автовладельцу неправильно припаркованного транспортного средства грозит штраф в размере трех тысяч рублей и расходы на эвакуацию, а также штраф до двух тысяч за нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, несанкционированное перекрытие проездов. В то же время, добавляет правовед, закон предусматривает штраф до 80 тысяч рублей за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника. Это как раз тот случай, когда блокируется проезд скорой помощи.

"Если же скорая из-за неправильно припаркованного авто не успела на вызов, и человек умер до ее приезда, то владельцу данного авто грозит до четырех лет лишения свободы", - подчеркнула Хурумова.