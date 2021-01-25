В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила о судебных решениях в отношении участников несанкционированной акции 23 января.

От 7 до 15 суток ареста получили 30 задержанных правонарушителей. Штрафы от 10 тысяч до 250 тысяч рублей присуждены 64 задержанным.

Всего же в столичные суды общей юрисдикции поступили 448 дел по статьям КоАП РФ. Это - статьи 20.2 - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и часть 1 статьи 19.3 - "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции".

По различным данным, всего в разных городах были задержаны около 3,7 тысячи человек. Известно о возбуждении 14 уголовных дел.