В столице побит температурный рекорд 2002 года

В Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, на метеостанции ВДНХ около 4:00 25 января воздух прогрелся до 3,8 градуса, что на 0,2 градуса выше значения 2002 года.

- Температурный рекорд побит, но температура воздуха может подняться еще выше, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Окончательная цифра рекорда станет известна вечером в понедельник.

Напомним, что по данным Гидрометцентра России аномально теплая погода простоит до среды, затем начнется небольшое похолодание.