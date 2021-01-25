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25.01.2021 09:59
Рубрика: Общество

В столице побит температурный рекорд 2002 года

Текст: Ирина Огилько
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По данным метеорологов, на метеостанции ВДНХ около 4:00 25 января воздух прогрелся до 3,8 градуса, что на 0,2 градуса выше значения 2002 года.

- Температурный рекорд побит, но температура воздуха может подняться еще выше, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Окончательная цифра рекорда станет известна вечером в понедельник.

Напомним, что по данным Гидрометцентра России аномально теплая погода простоит до среды, затем начнется небольшое похолодание.

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