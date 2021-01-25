Новая услуга появилась в тамбовских роддомах - при выписке новорожденного его родители могут взять напрокат автокресло. Пользоваться детским удерживающим устройством можно бесплатно в течение года.

Проект реализуется региональным отделением Российского детского фонда при поддержке ГИБДД.

- Детское автокресло - аксессуар дорогой, а пользуются им недолго: через год ребенок вырастает, и ему требуется другое удерживающее устройство. Не каждая семья может себе позволить купить эту вещь, поэтому мы решили выдавать их напрокат, - рассказала "РГ" сотрудница Детского фонда Тамара Касимова.

Воспользоваться услугой может любой. Никаких справок для аренды автокресел не надо - будущая мама связывается с фондом и договаривается об удобном способе передачи люльки. Ее можно забрать из ближайшего к дому отделения РДФ, а если такой возможности нет, сотрудники фонда привезут приспособление домой или в палату. При получении новая владелица подписывает договор.

- Первой нашей клиенткой стала жительница Сампурского района, которая находилась в областном перинатальном центре, где мы проводили обучение, - продолжила Касимова. - Она подала заявку еще до начала акции. Родила, довезла в люльке ребенка до дому и вернула.

Официально же автокресла начали выдавать со вчерашнего дня. Их первыми получат многодетная мама из Мичуринска и две семьи из Тамбова.

С арендаторов не потребуют возмещения, даже если кресло будет повреждено в ходе поездки. Напротив, фонд раздаст буклеты, чтобы о новой возможности узнало больше будущих мам.