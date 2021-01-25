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25.01.2021 21:28
Рубрика: Происшествия

Следком возбудил дело по факту пожара на заводе в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

По факту пожара на заводе ПАО "Уфаоргсинтез", в котором погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан
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Дело завели по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, возгорание двух емкостей с нефтепродуктами на открытой площадке завода зафиксировано 25 января около пяти часов по московскому времени. Пожару был присвоен четвертый ранг. В результате пожара один человек скончался, еще один оставлен в больницу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что лаборатория Роспотребнадзора произвела замеры в трех точках ближайшего жилого сектора (по улицам Инициативная, Тимашевская и Черкассы) и не зафиксировала превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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