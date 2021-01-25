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25.01.2021 01:47
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о скачках температур на азиатской части России

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В начале этой недели жителей Западной Сибири и Якутии ожидают аномальные морозы, однако уже в среду температуры резко повысятся и будут значительно превышать климатическую норму. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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По его словам, к востоку от европейской территории, по границе Урала будет очень морозная погода, "с холодной аномалией 12 градусов". Это касается Средней Сибири, севера Западной Сибири, умеренных и южных регионов Западной Сибири, рассказал метеоролог РИА Новости.

После небольшого потепления вернулись 40-градусные морозы в Новосибирскую и Томскую области. Однако эти регионы ждет быстрое потепление. Так, в Новосибирской области были температуры -10…13, теперь наступает период похолодания до -40, а начиная со среды - резкое повышение температуры, на 20 градусов. "Температурный фон -6…10, то есть выше нормы на 8-10 градусов. Такое будет наблюдаться везде. В Томской -36…40 градусов, а в среду -6…10", - рассказал Вильфанд, пояснив, что речь идет о дневных температурах. То же самое касается Алтая и соседних регионов.

Аналогичная ситуация и в Якутии, отметил синоптик. Здесь в начале наступившей недели температуры будут приближаться к -60, что на 7-8 градусов ниже нормы. К середине недели начнет поступать более теплый воздух из Центральной Азии и с юго-запада через европейскую территорию, что приведет к значительному повышению температур.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в центральных областях европейской территории России температура в первой половине недели будет выше нормы на 10 градусов. Со второй же половины недели начнет холодать, но все равно будет теплее обычного для этого времени года градусов на 5-7. Также ожидаются туманы.

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