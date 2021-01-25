Экс-замглавы района на Ставрополье заподозрили в краже 3 млн рублей

Два уголовных дела возбудили в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю против бывшего заместителя главы Нефтекумского городского округа Виталия Черченко. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его подозревают в краже денег с корпоративной карты одного из МУПов.

- По данным следствия, подозреваемый с 2015 по 2017 год снял с корпоративной банковской карты муниципального унитарного предприятия "Жилищное хозяйство" Нефтекумска деньги на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, которые потратил на личные нужды. Впоследствии после назначения на должность главы заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа, банковскую карту Черченко предприятию не вернул, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Сейчас по делу допрашивают свидетелей и самого подозреваемого, продолжается сбор доказательств. Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража" и части 4 статьи 160 "Присвоение и растрата".

Как сообщалось ранее, другое уголовное дело против Черченко уже передано в суд. Бывшего заместителя городского округа обвинили в получении крупной взятки, мужчина хотел получить почти 7 миллионов рублей от подрядчика при реконструкции детского сада.