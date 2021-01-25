Зимнюю дорогу из НАО в Коми откроют для легковых автомобилей 1 февраля

С 1 февраля зимняя автодорога Нарьян-Мар - Усинск откроется для легкового транспорта. Грузовые автомобили ездят по зимнику с 18 января.
Как сообщили в администрации НАО, для безопасного и комфортного проезда легковушек требовалось выровнять ледовое покрытие сезонной трассы. Сделать это раньше не позволяла малая толщина снежного покрова из-за дефицита осадков.
Теперь в Ненецком округе установилась вполне благоприятная погода для намораживания поверхности дороги. Подрядчик выравнивает и расширяет трассу, дополнительно укрепляет переправы через реки. Работа будет завершена в течение недели, после чего легковые автомобили поедут по зимнику.
Возможно, он откроется для них даже раньше 1 февраля, отмечают в профильном департаменте администрации округа.
На зимнике из НАО в Коми действуют два дорожно-ремонтных пункта, где водители могут обогреться и получить помощь. К открытию дороги для всех видов транспорта заработает еще один такой пункт.
На трассе также установили стационарную точку эпидконтроля для предупреждения завоза в округ коронавирусной инфекции.
Справка "РГ"
Зимник Нарьян-Мар - Усинск - единственная автодорога, соединяющая округ с Республикой Коми и другими регионами страны. Ее обустраивают каждую зиму. В этом году протяженность трассы превышает 54 километра, стоимость работ составила 77 миллионов рублей.
Также продолжается строительство стационарной автодороги между НАО и Коми.