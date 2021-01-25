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25.01.2021 17:58
Рубрика: Экономика

Зимнюю дорогу из НАО в Коми откроют для легковых автомобилей 1 февраля

Текст: Марина Ледяева

С 1 февраля зимняя автодорога Нарьян-Мар - Усинск откроется для легкового транспорта. Грузовые автомобили ездят по зимнику с 18 января.

Фото: Иван Малыгин/РГ
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Как сообщили в администрации НАО, для безопасного и комфортного проезда легковушек требовалось выровнять ледовое покрытие сезонной трассы. Сделать это раньше не позволяла малая толщина снежного покрова из-за дефицита осадков.

Теперь в Ненецком округе установилась вполне благоприятная погода для намораживания поверхности дороги. Подрядчик выравнивает и расширяет трассу, дополнительно укрепляет переправы через реки. Работа будет завершена в течение недели, после чего легковые автомобили поедут по зимнику.

Возможно, он откроется для них даже раньше 1 февраля, отмечают в профильном департаменте администрации округа.

На зимнике из НАО в Коми действуют два дорожно-ремонтных пункта, где водители могут обогреться и получить помощь. К открытию дороги для всех видов транспорта заработает еще один такой пункт.

На трассе также установили стационарную точку эпидконтроля для предупреждения завоза в округ коронавирусной инфекции.

Справка "РГ"

Зимник Нарьян-Мар - Усинск - единственная автодорога, соединяющая округ с Республикой Коми и другими регионами страны. Ее обустраивают каждую зиму. В этом году протяженность трассы превышает 54 километра, стоимость работ составила 77 миллионов рублей.

Также продолжается строительство стационарной автодороги между НАО и Коми.

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