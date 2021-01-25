Экс-мэр Туапсе осужден на пять лет колонии за мошенничество

Туапсинский городской суд сегодня признал виновным 63-летнего бывшего главу Туапсе Владимира Зверева в превышении должностных полномочий, получении взятки и служебном подлоге. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались также начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации города 53-летняя Маргарита Винтер и начальник муниципального бюджетного учреждения "Управление земельных ресурсов" 35-летний Дмитрий Мокиенко. Они также признаны виновными в выдвинутых против них обвинениях. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По информации СУ СКР по региону, в мае 2019 года к бывшему мэру Туапсе обратился мужчина с просьбой предоставить ему в аренду земельный участок сроком на 49 лет. Глава городского поселения знал, что оснований для выделения участка без предварительных торгов не имелось, однако вступил в сговор с начальником отдела имущественных отношений и издал соответствующее постановление. Фигуранты внесли в документ, предоставляющий право заключение договора аренды, ложные сведения о решении Туапсинского городского суда. За совершение вышеуказанных незаконных действий, общее покровительство и создание благоприятных условий для коммерческой деятельности Зверев получил денежные средства в размере 1,6 миллиона рублей.

- В дальнейшем соучастники, понимая, что их преступная деятельность попала в поле зрения правоохранителей, изготовили документы за подписью главы поселения, которым он якобы ранее отменил свое же постановление о предоставлении указанного участка мужчине, что не соответствовало действительности, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как сообщили в прокуратуре Кубани, в ходе расследования всплыли новые факты. В июне 2019 года Маргарита Винтер и Дмитрий Мокиенко, используя свое служебное положение, получили от двух жителей района взятки в размере 200 и 80 тысяч рублей за подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков. Противоправная деятельность чиновников была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В итоге суд приговорил бывшего главу Туапсе к пяти годам колонии общего режима с лишением права занимать должности государственных и муниципальных органах власти 1,5 года, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей. Начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Винтер приговорили к 7,5 года колонии общего режима со штрафом четыре миллиона рублей, Дмитрия Мокиенко - к четырем годам колонии строго режима и выплате штрафа в два миллиона рублей. После оглашения приговора подсудимые были взяты под стражу.