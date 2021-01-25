Россия готова продолжить диалог с США по вопросам освоения дальнего космоса

При этом в "Роскосмосе" отметили, что по результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе.

Подобные разъяснения, судя по всему, понадобились в связи с тем, что в СМИ появилась информация: представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. В частности, источник РИА Новости сообщил, что такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте. И что представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам.

Свой комментарий генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал в Telegram. "Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?! - заявил он. - Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие проекте, где все участники равноправны. Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС. Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участие внешних партнеров. Нам это неинтересно".

Глава ведомства подчеркнул, что у России есть своя программа исследований Луны. Напомним: Первая для страны со времен Советского Союза лунная миссия планируется уже в нынешнем году ("Луна-25"). Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

По словам Рогозина, с 2028 года Россия планирует начать пилотируемую лунную программу. Ведутся консультации со всеми международными партнерами, прежде всего с КНР, по созданию лунной научной базы.

В настоящее время Россия создает ядерный буксир на уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Что касается наших американских партнеров, то мы им уже сделали предложение адаптировать один из шлюзов их окололунной орбитальной станции под возможную стыковку нашего стратегического пилотируемого корабля "Орел" (его летные испытания планируем начать в декабре 2023 года). Это предложение продиктовано необходимостью дублирования сложных транспортных систем в дальнем космосе. Надеюсь, что исходя из здравого смысла наше предложение будет рассмотрено и поддержано", - подчеркнул глава Роскосмоса.