Россия готова продолжить диалог с США по вопросам освоения дальнего космоса

Новости

Смс-оповещение о второй прививке заработает в Подмосковье с 27 января 13:43
Шесть новых храмов построят на юге Москвы в 2021 году 13:42
Время перелета на Кубу из России увеличится 13:39
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства 13:28
Генпрокурор поручил проверить питание детей в школах и детсадах 13:24
В ДТП под Мурманском погибли четыре человека 13:23
В Ленобласти свернут 500 коек для пациентов с COVID-19 13:22
В Болгарии митингующие попытались взять штурмом здание правительства 13:09
В Екатеринбурге трамвай сбил девочку 13:07
Кабмин рассмотрит Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года 13:04
Уничтоженная в Чечне банда Бютукаева готовила атаку на здание ФСБ 13:04
Общий запас древесины в России составляет 102,2 млрд кубометров 12:52
Умер актер из "Секретных материалов" и "Коломбо" Грегори Сьерра 12:50
Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом 12:49
Стилист Пугачевой и Киркорова Шевчук умер на 55-м году жизни 12:37
Россиян пригласили поддержать акцию "Дарите книги с любовью" 12:30
Приставам запретят забирать домашних животных у должников 12:27
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 12:26
Глава Крыма призвал рассчитывать на худший сценарий наполнения водоемов 12:26
У жителя Астрахани из желудка удалили сварочный электрод 12:23
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о COVID-19 12:14
Врач рассказал, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса 12:11
В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека 12:09
За убийство на свадьбе в Новой Москве задержаны двое братьев 12:04
Путин поздравил Вячеслава Добрынина с юбилеем 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 12:41
Рубрика: Общество

Россия готова продолжить диалог с США по вопросам освоения дальнего космоса

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" готов продолжить переговоры с американской стороной по вопросам освоения дальнего космоса, которые представляют взаимный интерес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкоропорации. "Учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказали в "Роскосмосе".
Фото: ЦНИИмаш/Роскосмос/ТАСС Фото: ЦНИИмаш/Роскосмос/ТАСС
Фото: ЦНИИмаш/Роскосмос/ТАСС

При этом в "Роскосмосе" отметили, что по результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе.

Фото: РОСКОСМОС
До трех выходов в открытый космос выполнит новый экипаж МКС

Подобные разъяснения, судя по всему, понадобились в связи с тем, что в СМИ появилась информация: представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. В частности, источник РИА Новости сообщил, что такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте. И что представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам.

Свой комментарий генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин дал в Telegram. "Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?! - заявил он. - Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие проекте, где все участники равноправны. Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС. Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участие внешних партнеров. Нам это неинтересно".

Глава ведомства подчеркнул, что у России есть своя программа исследований Луны. Напомним: Первая для страны со времен Советского Союза лунная миссия планируется уже в нынешнем году ("Луна-25"). Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

По словам Рогозина, с 2028 года Россия планирует начать пилотируемую лунную программу. Ведутся консультации со всеми международными партнерами, прежде всего с КНР, по созданию лунной научной базы.

В настоящее время Россия создает ядерный буксир на уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Что касается наших американских партнеров, то мы им уже сделали предложение адаптировать один из шлюзов их окололунной орбитальной станции под возможную стыковку нашего стратегического пилотируемого корабля "Орел" (его летные испытания планируем начать в декабре 2023 года). Это предложение продиктовано необходимостью дублирования сложных транспортных систем в дальнем космосе. Надеюсь, что исходя из здравого смысла наше предложение будет рассмотрено и поддержано", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны

Главное сегодня

Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2021
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России