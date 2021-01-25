Российское судно "Фортуна" возобновило работы в Балтийском море

Несмотря на новые угрозы санкций со стороны США, российское судно "Фортуна" возобновило работы на трубопроводе в датских водах Балтийского моря. Все работы будут проходить "в соответствии с полученными разрешениями", отмечает немецкое издание Tagesschau.

"Фортуна" находилась примерно в 15 морских милях (почти 28 километрах) от датского острова Борнхольм, как показали данные служб определения местоположения судов Vesselfinder и Marine Traffic в воскресенье, 24 января. Вблизи также находилось несколько российских кораблей, которые должны были поддерживать работу "Фортуны".

Трубопровод "Северный поток-2", который в значительной степени финансируется российской государственной компанией "Газпром", призван значительно повысить потенциал поставок российского газа в Германию. Правительство ФРГ продолжает поддерживать проект, несмотря на мощное давление со стороны США. Строительство трубопровода почти завершено, но в датских водах еще предстоит проделать окончательную работу. В начале декабря возобновились работы на 1200-километровом трубопроводе по дну Балтийского моря в водах Германии, прерванные почти на год из-за санкций США.

Несмотря на непростые отношения между Западом и Россией, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за окончание реализации проекта трубопровода. По ее словам, критики не должны использовать сложившуюся ситуацию для остановки проекта. "Важно, что Германия сейчас продолжает диалог с Россией, особенно в эти трудные времена", - заявила один из ведущих политиков Социал-демократической партии Германии в интервью немецкому телевидению.