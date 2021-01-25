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25 января 2021 г.

Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 20 января 2021 года № 10 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности"

В соответствии с пунктом 8 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности" изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в периоды с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года, с 19 октября 2020 года по 25 октября 2020 года, с 26 октября 2020 года по 1 ноября 2020 года, со 2 ноября 2020 года по 8 ноября 2020 года, с 9 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года, с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года, с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года, с 11 января 2021 года по 24 января 2021 года, с 25 января 2021 года по 7 февраля 2021 года, с 8 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров



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