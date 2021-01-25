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25.01.2021 20:33
Рубрика: Происшествия

Для них - границу на замок

В МВД сообщили, скольким иностранцам запретили въезд в Россию в 2020 году
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Основными причинами запрета на въезд иностранцам на территорию России стали нарушение ими сроков временного пребывания и незаконная трудовая деятельность в нашей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Отмечается, что иностранцы, в отношении которых принимаются решения о неразрешении въезда в Россию, являются в большинстве своем гражданами ближнего зарубежья, которые въезжают в РФ в безвизовом порядке.

Фото: РИА Новости
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Всего в прошлом году, по данным МВД, въезд в Россию был запрещен 189 тысячам иностранцев. Годом ранее эта цифра составляла более 250 тысяч человек.

Недавно сообщалось, что работающие в России по трудовым патентам иностранцы перечислили в бюджеты регионов 43,5 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года.

Ранее президент Владимир Путин дал распоряжение правительству рассмотреть вопрос об упрощении процедуры привлечения трудовых мигрантов на стройки. Поручение должно быть проработано в срок до 1 марта. Решение вопроса будет рассматриваться совместно с комиссией Госсовета по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда". При этом оговорено, что все правила по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении строительных работ остаются в силе.

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