Страховщики назвали автомобили, которые приносят им самые большие убытки

Самыми убыточными для страховщиков являются автомобили люксового бренда Maybach и… отечественной марки ГАЗ. О таком парадоксе говорит исследование компании "АльфаСтрахование". Ее эксперты подсчитали, водители каких машин заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 году.

Аналитики вывели так называемый коэффициент убыточности, определив, сколько пришлось выплатить по страховым случаям на каждый рубль, который владельцы автомобилей конкретной марки отдали за полис ОСАГО. Причем, в компании отметили это особо, "коэффициент не учитывает выплаты по мошенническим схемам".

В итоге оказалось, что самые большие убытки страховщикам приносит работа с машинами Maybach и ГАЗ. У первых коэффициент составляет 147,1%, у вторых - 145,5%. То есть, на каждый рубль премии страховщики выплачивали их владельцам почти 1,5 рубля.

Но если с дорогими люксовыми автомобилями все понятно, то "ГАЗели" и "Волги" принесли такие расходы благодаря использованию в такси и общественном транспорте. Скорее всего, подобное объяснение справедливо и для остальных "бюджетников" в топ-10.

Третье и четвертое места в рейтинге убыточности занимают редкие на наших дорогах, но дорогие автомобили Alpina и Hummer - 130,5% и 112,3%.

Далее идут Datsun, Daihatsu и Daewoo - 110,4% , 103,4% и 91,3%. А замыкают десятку ВАЗ (90,3%), Honda (79,3%) и Fiat (72,1%).

"Большинство автомобилей, которые попали в топ, относятся к премиум-классу - это дорогие иномарки. Владельцы таких автомобилей предпочитают езду на высоких скоростях, что часто приводит к печальным последствиям", - пояснил руководитель управления андеррайтинга обязательных видов "АльфаСтрахование" Денис Макаров.

Что касается недорогих машин, то их "высокий средний убыток объясняется широкой распространенностью и активной эксплуатацией", который влечет более высокую частоту страховых случаев, заключил специалист.