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25.01.2021 05:22
Рубрика: В мире

Трамп не будет создавать новую политическую партию в США

Фото: AFP/ALEX EDELMAN Фото: AFP/ALEX EDELMAN
Фото: AFP/ALEX EDELMAN

Экс-президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую политическую партию. Так советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер прокомментировал слухи на эту тему.

Фото: REUTERS
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Бывший глава Белого дома "ясно дал понять, что его цель - вернуть республиканцам сенат и палату представителей конгресса США в 2022 году", - цитирует Миллера ТАСС, ссылаясь на CNN. По данным телекомпании, помимо этого, в рамках данных усилий более ничего не планируется.

По итогам всеобщих выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года, Демократическая партия получила большинство в обеих палатах конгресса. После этого ряд СМИ распространил сообщение, что Трамп якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

На днях Трамп дал первый комментарий после истечения его полномочий на посту президента. "Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

В мире США Дональд Трамп

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