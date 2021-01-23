Трамп заявил о намерении найти себе новое занятие

Дональд Трамп намерен найти себе какое-то новое занятие, но сделает это позже. Об этом экс-президент США рассказал журналисту Washington Examiner во время встречи с ним в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о дальнейших планах. После этого помощники Трампа попросили представителя СМИ уйти, пишет ТАСС. Это был первый комментарий республиканца журналистам после истечения его полномочий на посту президента.

Отмечается, что в четверг и пятницу Трамп находился в гольф-клубе, который расположен недалеко от его поместья Мар-а-Лаго. "Ему нужна пауза", - заявил на этой неделе один из его помощников. "Мы надеемся на то, что он просто будет играть в гольф в течение месяца, но ему нужно постоянно находиться в движении", - добавил он.

Между тем резолюция об импичменте Дональду Трампу будет передана в сенат конгресса США 25 января. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер. Шумер также подчеркнул, что это будет полноценный и справедливый процесс над бывшим президентом.