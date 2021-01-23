Резолюция об импичменте Трампу поступит в сенат 25 января

Резолюция об импичменте экс-президенту Дональду Трампу будет передана в сенат конгресса США 25 января. Об этом накануне заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

Выступая в сенате, он сообщил о своем разговоре со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которая и проинформировала Шумера о том, что статьи импичмента будут доставлены в сенат в ближайший понедельник. Позднее пресс-служба Пелоси распространила заявление, в котором подтверждается, что документы поступят 25 января.

Шумер также подчеркнул, что это будет полноценный и справедливый процесс над бывшим президентом. "И когда процесс закончится, сенаторам придется решить, считают ли они, что Дональд Трамп подстрекал сторонников к мятежу против интересов США", - цитирует демократа ТАСС.

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл озвучил свой график подготовки к процедуре импичмента. Он предложил зачитать статьи в сенате 28 января, а дни 4, 11 и 13 февраля назначить для обмена предварительными документами. По словам Макконнелла, сенат, институт президентства и сам Трамп заслуживают полного и честного процесса.

Напомним, палата представителей конгресса США объявила, что выносит Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа шестого января.