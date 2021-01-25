У новой Skoda Octavia будет удлиненная версия

Концерн Volkswagen выпустит удлиненную версию модели Skoda Octavia нового поколения, но ее будут производить и продавать только в Китае, где такие модификации особенно востребованы среди таксопарков и корпоративных клиентов. Первые фото длиннобазной Octavia просочились в свободный доступ через базу данных Минпрома Китая.

Машина получит к названию приставку Pro. Ее габаритная длина составит 4753 мм, колесная база - 2730 мм, что соответственно на 64 и 44 мм больше, чем у стандартного лифтбека. Весь прирост достанется задним пассажирам - для их ног будет больше места.

Octavia Pro имеет оригинальные задние двери, собственные панели порогов и задних крыльев.

Выпуском удлиненной модели займется совместное предприятие SAIC-VW. Старт производства состоится до конца первого квартала 2021 года. Базовая конфигурация автомобиля - это 150-сильный турбомотор 1.4 TSI и семиступенчатая автоматизированная коробка передач DSG.

Напомним, Skoda Octavia нового, четвертого по счету поколения дебютировала в ноябре 2019 года. В Чехии ее выпуск стартовал в конце 2019-го. Гамма кузовных модификаций сейчас включает лифтбек и универсал.

В России производство модели локализовали - ее выпускают по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, для нас доступен только лифтбек. Минимальная цена - 1 409 000 рублей за автомобиль с 150-сильным мотором и "механикой".