В белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности

Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Беларуси началась в понедельник под руководством начальника генерального штаба - первого заместителя министра обороны, сообщили в военном ведомстве РБ. Кроме того, военному руководству предстоит дать оценку "способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях".

В Минобороны дали понять, что действия войск пройдут практически на всех белорусских полигонах и отдельных участках местности. А "учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - уточнили в ведомстве. Сроки комплексной проверки в сообщении не указываются, но констатируется, что по плану она завершится "проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня". На Урале танковая дивизия получит боевые машины и комплексы обнаружения

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