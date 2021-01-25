В белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности

В Минобороны дали понять, что действия войск пройдут практически на всех белорусских полигонах и отдельных участках местности. А "учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - уточнили в ведомстве.
Сроки комплексной проверки в сообщении не указываются, но констатируется, что по плану она завершится "проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня".