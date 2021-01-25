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25.01.2021 21:19
Рубрика: В мире

В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян

Текст: Юрий Когалов

Трое россиян, пострадавших в результате нападения на них в Стамбуле злоумышленника с ножом, находятся в больнице. Одного из них в ближайшее время врачи смогут выписать, еще двое пока останутся под наблюдением. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

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"Двое пострадавших росграждан находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы", - отмечается на странице генконсульства в Facebook.

По данным российских дипломатов, подозреваемый в нападении задержан. Ранее сообщалось, что это сборщик мусора, с которым у граждан РФ возник бытовой конфликт.

Генконсульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся. Дипломаты продолжают внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных.

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