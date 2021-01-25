В Нидерландах пройдет саммит высокого уровня по борьбе с изменением климата

В понедельник в Нидерландах откроется саммит высокого уровня по борьбе с изменением климата, к которому присоединятся Соединенные Штаты. Это онлайн-мероприятие, организованное властями Нидерландов, направлено на определение практических решений и планов по борьбе с изменением климата на период до 2030 года. Менее чем через неделю после того, как президент Джо Байден объявил о возвращении США к Парижскому соглашению по климату 2015 года, его специальный посланник по климату Джон Керри присоединится к мировым лидерам для участия в глобальном мероприятии.

В преддверии саммита более 3000 ученых со всего мира призвали мировое сообщество лучше защищать людей от последствий глобального потепления, сообщает Reuters. "Наш быстро нагревающийся мир уже испытывает серьезные проблемы из-за более интенсивных засух, пожаров, волн тепла, наводнений, разрушительных тропических циклонов и других экстремальных явлений", - говорится в заявлении ученых, в том числе пяти лауреатов Нобелевской премии. По их словам, если мировое сообщество не адаптируется к глобальному потеплению, его негативным результатом станут рост бедности, нехватка воды, потери в сельском хозяйстве и стремительный рост миграции с огромными потерями для человеческих жизней.

В заявлении организатора саммита - Глобального центра адаптации (GCA), отмечается, что изменение климата может снизить мировое производство продуктов питания на 30 процентов, в то время как повышение уровня моря и сильные штормы могут заставить сотни миллионов жителей прибрежных городов покинуть свои дома. "Вакцины против изменения климата не существует", - заявил журналистам накануне мероприятия председатель GCA и бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

На саммите не будет принято никаких обязывающих страны резолюций, но мировые лидеры попытаются разработать программу действий, наметить планы и предложения по созданию устойчивой к изменению климата планеты к концу десятилетия. Ряд стран Европы, Азии и Африки намерены выдвинуть инициативу по созданию системы раннего предупреждения о штормах, предусматривающую инвестиции в глобальную программу защиту сельскохозяйственных угодий от наводнений.