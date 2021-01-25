В оцепленном для тестирования районе Гонконга сняли ограничения

Минувшей ночью власти Гонконга сняли оцепление района в материковой части города, который был заблокирован на двое суток для экстренного тестирования всех находящихся там людей на коронавирус.

Из семи тысяч тестов только 13 показали положительный результат на вирус SARS-CoV-2. Речь идет о проверке здоровья жителей неблагополучных кварталов Джоржан и Яуматэй, которые считались новым очагом распространения инфекции в мегаполисе. За три недели там выявили более 160 случаев заражения, пишет ТАСС.

Отмечается, что проведенная проверка, в которой задействовали свыше трех тысяч медиков и сотрудников различных служб, стала своего рода учениями. При необходимости она может быть проведена и в других густонаселенных районах, где возникнет риск распространения инфекции.

Общее число заболевших коронавирусом в Гонконге достигло 10 086, умерли 169 человек, госпитализированными остаются 776 пациентов. По распоряжению властей в городе закрыты все развлекательные заведения, а также спортзалы, салоны красоты и музеи. Госслужащие работают из дома, школьники занимаются в онлайн-режиме.