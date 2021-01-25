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25.01.2021 03:02
Рубрика: В мире

В перестрелке в американском Индианаполисе погибли пять человек

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в штате Индиана. ЧП произошло в американском городе Индианаполис, сообщает Associated Press.

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"Информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления в 04:00 утра по местному времени в воскресенье, 24 января, - приводит подробности ТАСС. - Прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка. Позднее стало известно, что стрельба велась также в соседнем доме, где были обнаружены тела пяти погибших".

В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США. По данным на вечер воскресенья правоохранителям не удалось задержать подозреваемого, они также не готовы с уверенностью говорить о том, что преступник действовал в одиночку.

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