В России не обнаружено южноафриканской мутации коронавируса

Южноафриканская мутация коронавируса пока не обнаружена на территории России, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора. В сообщении также говорится, что большинство используемых в стране тест-систем могут ее выявлять.

"В настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 653 изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. В частности, Центр "Вектор" получает образцы материалов, отобранные во всех регионах России от зараженных коронавирусной инфекцией - в результате ежемесячно проводится чтение 150 геномов. Затем происходит их углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможных мутаций. Причем, большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. Но на данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся".

В сообщении Роспотребнадзора также говорится, что биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует, что на территории Российской Федерации изменения вирусного генома за время циркуляции незначительны.