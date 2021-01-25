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25.01.2021 10:31
Рубрика: Общество

В России не обнаружено южноафриканской мутации коронавируса

Текст: Александр Проценко
Фото: Антон Вергун / РИА Новости Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Южноафриканская мутация коронавируса пока не обнаружена на территории России, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора. В сообщении также говорится, что большинство используемых в стране тест-систем могут ее выявлять.

Фото: Роспотребнадзор
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"В настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 653 изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. В частности, Центр "Вектор" получает образцы материалов, отобранные во всех регионах России от зараженных коронавирусной инфекцией - в результате ежемесячно проводится чтение 150 геномов. Затем происходит их углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможных мутаций. Причем, большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. Но на данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся".

В сообщении Роспотребнадзора также говорится, что биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует, что на территории Российской Федерации изменения вирусного генома за время циркуляции незначительны.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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