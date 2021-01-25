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25.01.2021 10:40
Рубрика: Власть

В Совфеде сообщили о планах введения внесудебной блокировки "треш-стримов"

Текст: Иван Петров
Необходимо ввести в законодательство норму о возможности внесудебной блокировки ресурсов, где ведутся трансляции "треш-стримов", прямых эфиров в интернете, в ходе которых демонстрируются различные противоправные действия. Об этом заявил сенатор Александр Башкин.

Новую норму предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Кроме того, планируется установить административную ответственность для оператора либо провайдера "за непринятие мер по исполнению законодательства по ограничению либо блокировке таких сайтов".

Фото: iStock
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Говоря о возможности отслеживания "треш-стримов" для их оперативной блокировки, сенатор Башкин выразил уверенность в том, что технически это в настоящее время возможно. "Алгоритм отслеживания и контроля вполне доступен. Это и контроль со стороны волонтеров, и сообщения граждан, и наблюдение за прямыми эфирами. Особенностью массовости аудитории является известность так называемых стримеров и наработка ими аудитории и престижа", - пояснил парламентарий, чьи слова приводит РИА Новости.

Среди других мер по борьбе с "треш-стримами" Башкин назвал "введение уголовной ответственности для их авторов, запрет финансовых транзакций по финансированию деятельности стримеров и заказу их акций в прямом эфире, а также законодательное закрепление понятия "треш-стрима" и сопутствующих ему противоправных деяний". Это позволит, по его словам, избежать злоупотреблений и двусмысленности. "Чтобы под блокировку не подпадали интернет-ресурсы, которые не являются "треш-стримами", чтобы не было чиновничьего произвола", - разъяснил сенатор.

Башкин также призвал подумать о возможности введения административной ответственности для авторов и участников "треш-стримов". "Административку" планируется вменять в случаях, когда в действиях "треш-стримеров" не содержатся признаки уголовного преступления, но в то же время эти деяния являются общественно опасными. "Это будет одновременно и профилактикой возможных в дальнейшем уголовных преступлений", - считает Башкин.

Отмечается, что сенаторы в рамках рабочей группы вскоре планируют разработать и внести в Госдуму пакет соответствующих законопроектов.

Тема "треш-стримов" обсуждалась на прошлой неделе на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Там было озвучено несколько инициатив - в частности, глава указанной комиссии Алексей Пушков предложил ввести для организаторов "треш-стримов" уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "треш-стримов", но и тех, кто, по ее словам, переводит деньги за просмотр таких трансляций.

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Обсуждение темы о необходимости введения наказания для "треш-стримеров" началось после прямого эфира видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года. В ходе него выяснилось, что девушка, находившаяся у видеоблогера в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки от переохлаждения. Выяснилось, что молодой человек выгнал девушку на мороз без одежды. Видеоблогера задержали, в отношении него расследуют уголовное дело.

Первым о необходимости блокировать "треш-стримы" публично высказался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Мы полагаем, что в отдельных случаях, если такая информация принесла определенные тяжкие последствия, целесообразно проработать вопрос о введении уголовной ответственности за ее распространение", - заявил он в интервью "Российской газете".

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