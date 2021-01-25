Видео: Audi попала под занос фуры и эффектно встала на ребро

Коня, согласно народной мудрости, нужно остерегаться сзади, быка - спереди, лихачей-байкеров - с любого боку, а габаритный транспорт - со стороны слепой зоны водителя. Особенно, если он сворачивает на тесном перекрестке, а занос его кузова превышает стандартные 1,5 метра.

На этом видео, снятом в Китае, владелец Audi совершил сразу две фатальные ошибки. Во-первых, не обратил внимание на слишком большой занос ехавшей в соседнем ряду фуры (или это был морской контейнер? Слишком уж сильно он выступал по габаритам за задней осью). Во-вторых, проигнорировал мигающий поворотник грузовика, который предупреждал, что фура сейчас свернет влево, а ее трехметровый "хвост" - вправо, как раз туда, где остановился на светофоре Audi.

А дальше все было, как в десятках фильмов-катастроф. Не успел владелец легковушки нажать после загорания зеленого света на газ, как контейнер всем весом придавил несчастную машину и поволок ее за собой по перекрестку. Через пять-шесть метров грузовик так сильно потянул Audi влево, что поставил ее фактически на ребро.

Лишь после этого дальнобойщик почувствовал что-то неладное и нажал на тормоз. Извлечь пожеванную легковушку из-под фуры удалось лишь с помощью складского погрузчика...