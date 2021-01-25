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25.01.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Видео: Jaguar нырнул в глубокую лужу с утками

Текст: Григорий Гомельчук

Британец Бен Грегерс опубликовал на YouTube серию видеороликов о том, как автолюбители преодолевают огромную лужу на дороге Раффорд-Лейн в графстве Ноттингемшир.

Фото: www.twitter.com/FBILosAngeles
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Один из роликов начинается с эффектной попытки кроссовера Jaguar F-Pace. Несмотря на уток, плавающих в луже, водитель явно не оценил ее глубину и влетел туда на полной скорости. Вода залила капот и лобовое стекло кроссовера, а когда он выбрался на сушу, двигатель начал издавать странные звуки, из выхлопной трубы повалил пар. Вероятно, теперь Jaguar потребуется дорогостоящий ремонт.

Водители, преодолевающие водную преграду на разумной скорости, как правило, избегали каких-либо проблем. Мы видим, что с лужей справился даже скромный Ford Focus, не говоря уж о настоящих внедорожниках, водители которых, кажется, лезли туда специально.

Лужа на дороге Раффорд-Лейн является местной достопримечательностью, она возникает всякий раз во время сильных дождей или половодья. Спасатели сообщают, что за последние пять лет вытащили из нее 101 заглохшую машину.

#Jaguar