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25.01.2021 06:26
Рубрика: В мире

Власти США не располагают данными о количестве вакцины в стране

Фото: AP Photo / John Locher Фото: AP Photo / John Locher
Фото: AP Photo / John Locher

Власти США не знают, сколько доз вакцины от нового коронавируса готовы к применению в стране. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступила врач-инфекционист Рошель Валенски, возглавившая при администрации президента США Джо Байдена федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Фото: AP Photo / John Locher
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"Отсутствие таких сведений лишает нас возможности прогнозировать, сколько центров вакцинации предстоит открыть, какое число специалистов задействовать и сколько пациентов пригласить на прием", - цитирует Валенски ТАСС.

По ее словам, сейчас США испытывают нехватку вакцин. Изменения ситуации специалисты ожидают лишь к концу марта. Напомним, медицинский регулятор одобрил к применению в стране препараты от коронавируса Pfizer и Moderna.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено 25 миллионов 123 тысячи 857 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Страна лидирует не только по этому по показателю в мире, но также и по числу летальных исходов от последствий коронавируса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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