Власти США не располагают данными о количестве вакцины в стране

Власти США не знают, сколько доз вакцины от нового коронавируса готовы к применению в стране. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступила врач-инфекционист Рошель Валенски, возглавившая при администрации президента США Джо Байдена федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

"Отсутствие таких сведений лишает нас возможности прогнозировать, сколько центров вакцинации предстоит открыть, какое число специалистов задействовать и сколько пациентов пригласить на прием", - цитирует Валенски ТАСС.

По ее словам, сейчас США испытывают нехватку вакцин. Изменения ситуации специалисты ожидают лишь к концу марта. Напомним, медицинский регулятор одобрил к применению в стране препараты от коронавируса Pfizer и Moderna.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено 25 миллионов 123 тысячи 857 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Страна лидирует не только по этому по показателю в мире, но также и по числу летальных исходов от последствий коронавируса.