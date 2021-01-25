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25.01.2021 17:38
Рубрика: Власть

Володин: Вопрос о новом парламентском центре пока неактуален

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал возможность переезда депутатов в новый парламентский центр. Он объяснил, что реконструировать зал пленарных заседаний куда дешевле, чем строить новое здание. Но и этот вопрос отложен до решения проблем в экономике.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"В планах этого нет. Моя личная позиция - заниматься этим надо, когда будут решены проблемы граждан", - подчеркнул Володин, говоря о парламентском центре.

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Он признал, что в нынешнем думском здании есть ряд проблем. Так, в зале для пленарных заседаний - старая вентиляция. Кроме того, депутатам пришлось столкнуться с протечкой крыши. Дело в том, что ремонта в зале не было 27 лет. Кроме того, он изначально проектировался как кинотеатр (в советское время в здании на Охотном Ряду работал Госплан), а значит, не рассчитан на длительное пребывание людей.

"Реконструкция зала заседаний нам обойдется в десятки раз меньше. Но мы отложили и эти планы, исходя из ситуации в экономике", - добавил Володин.

Все остальные проблемные вопросы, связанные с думским зданием, решаются в рабочем порядке. Так, был отремонтирован фундамент, в котором ранее обнаружились пустоты - теперь же он укреплен. Были сохранены и отремонтированы Троекуровские палаты, туда должен переехать комитет Госдумы по международным делам и управление международного сотрудничества палаты. К этому зданию будет достроен специальный переход из легких материалов - завершение всех работ запланировано на февраль, уточнил Володин. Кроме того, на проспекте Вернадского в Москве открылось здание парламентской библиотеки.

Между тем в скором времени вход в Госдуму будет осуществляться с использованием биометрических данных, рассказал Володин. Это коснется и депутатов, и аппарата ГД, и журналистов.

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"Практически в стадии завершения установка считывающих биометрические данные, устройств на всех подъездах", - рассказал спикер.

Ранее в Госдуме обсуждали использование биометрии при голосовании.

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