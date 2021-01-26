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26.01.2021 04:02
Рубрика: Общество

Академик оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19

Академик РАН Арег Тотолян заявил, что те, кто является носителем коронавируса SARS-CoV-2, но при этом симптомы болезни никак не проявляются, ничем не рискуют, делая прививку от COVID-19. Отсутствие клинической картины говорит о том, что коронавирус не размножается в дыхательных путях. "В этом случае вакцина нанести вред не может", - подчеркнул эксперт. Его мнение приводит газета "Известия".

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Если же человек не чувствует запахов, у него повышенная температура тела и есть другие признаки ОРЗ - вакцинацию лучше перенести на более поздний срок. Да и специалист по вакцинопрофилактике не будет делать укол тому, кто болеет, уверен Тотолян. А вот кому точно стоит отказаться от прививки - так это россиянам с иммунодефицитом. У них выключены из функционирования целые звенья иммунной системы.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев посоветовал тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, вакцинироваться через шесть-девять месяцев после выздоровления.

Общество Здоровье Наука и образование РАН Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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