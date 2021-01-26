Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий заемщикам уходить на кредитные каникулы даже после завершения пандемии коронавируса. Основанием станут сложные жизненных ситуации, их перечень пропишут в документе.

"Мы сейчас готовим законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах кредитные каникулы получать не только в пандемический период, но в любой период времени​​​. Но для этого должны быть определенные объективные условия", - рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков Аксаков в эфире радио "Комсомольская правда".

"Эти критерии мы сейчас прописываем в законопроекте, который в ближайшее время внесем на рассмотрение в Государственную Думу", - добавил он.

Напомним, что в апреле прошлого года в России был принят закон о кредитных каникулах для заемщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с распространением коронавируса. Он позволяет давать отсрочку по выплате кредитов физлицам и индивидуальным предпринимателям, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30%. Такое же право получили представители малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.