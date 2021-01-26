Новости

Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 21:27
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 21:25
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 21:20
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 21:14
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 20:50
Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале 20:28
Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
26.01.2021 20:50
Рубрика: Экономика

Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах

Текст: Галина Мисливская

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий заемщикам уходить на кредитные каникулы даже после завершения пандемии коронавируса. Основанием станут сложные жизненных ситуации, их перечень пропишут в документе.

Фото: iStock
ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам

"Мы сейчас готовим законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах кредитные каникулы получать не только в пандемический период, но в любой период времени​​​. Но для этого должны быть определенные объективные условия", - рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков Аксаков в эфире радио "Комсомольская правда".

"Эти критерии мы сейчас прописываем в законопроекте, который в ближайшее время внесем на рассмотрение в Государственную Думу", - добавил он.

Напомним, что в апреле прошлого года в России был принят закон о кредитных каникулах для заемщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с распространением коронавируса. Он позволяет давать отсрочку по выплате кредитов физлицам и индивидуальным предпринимателям, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30%. Такое же право получили представители малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков