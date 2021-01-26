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26.01.2021 10:22
Рубрика: Спорт

Большунов и Вяльбе принесли извинения финскому лыжнику

Текст: Максим Домчев

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и лыжник Александр Большунов извинились перед финном Йони Мяки за инцидент в эстафетной гонке. Текст пресс-релиза был опубликован на сайте Ассоциации лыжных видов спорта России.

Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Появилось видео скандального поступка Большунова

"Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип "честной игры" во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями. Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру", - говорится в опубликованном заявлении.

Во время финиша четвертого этапа эстафетной гонки Мяки помешал россиянину на трассе, перестроившись прямо перед ним. Большунов после финиша врезался в финна и тот упал на снег. В итоге российская команда была дисквалифицирована.

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