FIS не будет дополнительно наказывать Большунова за инцидент в эстафете

Новости

Время перелета на Кубу из России увеличится 13:39
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства 13:28
Генпрокурор поручил проверить питание детей в школах и детсадах 13:24
В ДТП под Мурманском погибли четыре человека 13:23
В Ленобласти свернут 500 коек для пациентов с COVID-19 13:22
В Болгарии митингующие попытались взять штурмом здание правительства 13:09
В Екатеринбурге трамвай сбил девочку 13:07
Кабмин рассмотрит Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года 13:04
Уничтоженная в Чечне банда Бютукаева готовила атаку на здание ФСБ 13:04
Общий запас древесины в России составляет 102,2 млрд кубометров 12:52
Умер актер из "Секретных материалов" и "Коломбо" Грегори Сьерра 12:50
Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом 12:49
Стилист Пугачевой и Киркорова Шевчук умер на 55-м году жизни 12:37
Россиян пригласили поддержать акцию "Дарите книги с любовью" 12:30
Приставам запретят забирать домашних животных у должников 12:27
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 12:26
Глава Крыма призвал рассчитывать на худший сценарий наполнения водоемов 12:26
У жителя Астрахани из желудка удалили сварочный электрод 12:23
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о COVID-19 12:14
Врач рассказал, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса 12:11
В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека 12:09
За убийство на свадьбе в Новой Москве задержаны двое братьев 12:04
Путин поздравил Вячеслава Добрынина с юбилеем 12:02
В Москве продажи офисов поставили антирекорд 11:56
В Минске обсуждают подготовку к выдаче биометрических документов 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 12:25
Рубрика: Спорт

FIS не будет дополнительно наказывать Большунова за инцидент в эстафете

Текст: Максим Домчев
Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила дополнительно не наказывать россиянина Александра Большунова за инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом заявил директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньери.

"У нас нет практики наказания на длительный срок. Для этого нужно, чтобы инциденты повторялись несколько раз. Лишь в таком случае мы можем принять решение о дисквалификации. Но для этого надо совершить что-то действительно ужасное", - заявил Миньери изданию Aftonbladet.

Тренер осудил действия лыжника Большунова в эстафете на этапе КМ в Лахти

Он также ответил тем, кто назвал лишение команды России третьего места слабым наказанием. "Большунов - лидер сборной. И он лишил свою команду бронзовой медали. Вряд ли он считает, что наказание слабое", - сказал Миньери.

Мужская эстафета в Лахти состоялась в воскресенье. На финише Большунов боролся за второе место с представителем сборной Финляндии Йони Мяки. Соперник подрезал россиянина и не дал тому обогнать себя. Большунов в ответ отмахнулся палкой, а после финиша намеренно врезался в Мяки и сбил его с ног. По итогам инцидента российская команда, за которую выступал Большунов, была дисквалифицирована.

Спорт Виды спорта Зимний спорт РГ-Видео

Главное сегодня

Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2021
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон