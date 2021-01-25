FIS не будет дополнительно наказывать Большунова за инцидент в эстафете

"У нас нет практики наказания на длительный срок. Для этого нужно, чтобы инциденты повторялись несколько раз. Лишь в таком случае мы можем принять решение о дисквалификации. Но для этого надо совершить что-то действительно ужасное", - заявил Миньери изданию Aftonbladet.

Он также ответил тем, кто назвал лишение команды России третьего места слабым наказанием. "Большунов - лидер сборной. И он лишил свою команду бронзовой медали. Вряд ли он считает, что наказание слабое", - сказал Миньери.

Мужская эстафета в Лахти состоялась в воскресенье. На финише Большунов боролся за второе место с представителем сборной Финляндии Йони Мяки. Соперник подрезал россиянина и не дал тому обогнать себя. Большунов в ответ отмахнулся палкой, а после финиша намеренно врезался в Мяки и сбил его с ног. По итогам инцидента российская команда, за которую выступал Большунов, была дисквалифицирована.