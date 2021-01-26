Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе принесли извинения за поведение спортсмена на этапе Кубка мира в финском Лахти.

На финишной прямой эстафеты Большунову помешал финн Йони Мяки. Александр попытался отмахнуться от соперника палкой, а после финиша въехал в него и сбил с ног. Всю нашу эстафетную четверку дисквалифицировали и лишили бронзовой медали.

- Враждебность не является частью духа российской команды, мы высоко ценим принцип "честной игры" во всех аспектах. Большунов извинился перед Маки, а Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями, - говорится в заявлении. - Надеемся, что самоотверженность и упорный труд спортсменов, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать фанатов.