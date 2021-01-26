ЦБ ожидает роста ставок по депозитам с введением цифрового рубля

Банки частично потеряют источник легкого заработка и могут переложить часть потерянных доходов на комиссии, в том числе, возможно, за обслуживание банковских счетов. В этом случае на первый план выйдет задача поддержания достаточной конкуренции в банковском секторе, считает Банк России.

В специальной записке аналитики Банка России разбирают два спорных, по его мнению, тезиса, которые выдвинули банки в связи с планами по цифровому рублю: 1) у банков возникнет дефицит фондирования из-за перетока депозитов в цифровой рубль и в результате не хватит ресурсов для выдачи кредитов, 2) ставки по ним будут повышаться.

Наибольшие шансы частично перейти в цифровой рубль - у средств на текущих, расчетных и зарплатных счетах, считают в ЦБ. По ним банки начисляют символические проценты и при этом могут их размещать под рыночные ставки без какого-либо риска на депозиты в ЦБ или под залог ценных бумаг на денежном рынке. По оценкам Банка России, 25% прибыли (до налогообложения) и 13% чистого процентного дохода банковского сектора за 2018-2020 годы формировалось благодаря таким дешевым пассивам.

"В нормальной (не кризисной) ситуации сложно представить, что вкладчики предпочтут беспроцентный цифровой рубль своим вкладам, по которым выплачивается ненулевая ставка и которые застрахованы АСВ, - рассуждают в ЦБ. - Банки вынуждены будут повысить процентные ставки по привлекаемым вкладам и текущим счетам, параллельно при необходимости привлекая ресурсы центрального банка по рыночной процентной ставке".

Перераспределение части процентного дохода от банков к их клиентам устраняет существующую неэффективность рынка, убеждены в ЦБ. Она заключается в невозможности физлиц или компаний заставить их денежные остатки крутиться даже ночью и при этом без какого-либо риска приносить процент на уровне рыночного, тогда как банки могут это делать (для овернайт это ставка, близкая к ключевой - 4,25%).

При этом финтех-компании уже частично отбирают эту ренту у банков и частично делятся ею с клиентами.

"Финтех-индустрия тем самым демонстрирует обществу, что сохранение ренты, возникающей у банков из-за существования дешевых пассивов, никак не обосновано законами рынка, и готова перераспределить ее частично клиентам, частично - себе, - отмечает ЦБ. - Тенденция к обнулению такой ренты - уже сформировавшаяся реальность, с которой банкам во всем мире, в том числе в России, придется считаться, независимо от того, появятся цифровые валюты центральных банков или нет".

В ближайшее время Банк России должен определиться с концепцией введения цифрового рубля, а к концу года может начаться эксперимент с его использованием. Банки в первую очередь опасаются массового оттока клиентских средств в цифровой рубль.