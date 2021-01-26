ЦБ ожидает роста ставок по депозитам с введением цифрового рубля

Новости

Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова" 16:50
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт 16:37
СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать 16:33
В РФ увеличивают производство респираторов с высокой степенью защиты 16:28
Иран зарегистрировал "Спутник V" 16:27
Хакеры продают номера пользователей Facebook через Telegram-бот 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
26.01.2021 18:41
Рубрика: Экономика

ЦБ ожидает роста ставок по депозитам с введением цифрового рубля

Текст: Игорь Зубков
Банк России считает, что запланированное им введение цифрового рубля (третьей формы денег наряду с наличными и безналичными) заставит банки повысить проценты на остатки по вкладам и текущим счетам и в то же время не приведет к повышению стоимости кредитов.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Банки частично потеряют источник легкого заработка и могут переложить часть потерянных доходов на комиссии, в том числе, возможно, за обслуживание банковских счетов. В этом случае на первый план выйдет задача поддержания достаточной конкуренции в банковском секторе, считает Банк России.

Фото: iStock
Поднимется ли курс евро до 100 рублей

В специальной записке аналитики Банка России разбирают два спорных, по его мнению, тезиса, которые выдвинули банки в связи с планами по цифровому рублю: 1) у банков возникнет дефицит фондирования из-за перетока депозитов в цифровой рубль и в результате не хватит ресурсов для выдачи кредитов, 2) ставки по ним будут повышаться.

Наибольшие шансы частично перейти в цифровой рубль - у средств на текущих, расчетных и зарплатных счетах, считают в ЦБ. По ним банки начисляют символические проценты и при этом могут их размещать под рыночные ставки без какого-либо риска на депозиты в ЦБ или под залог ценных бумаг на денежном рынке. По оценкам Банка России, 25% прибыли (до налогообложения) и 13% чистого процентного дохода банковского сектора за 2018-2020 годы формировалось благодаря таким дешевым пассивам.

"В нормальной (не кризисной) ситуации сложно представить, что вкладчики предпочтут беспроцентный цифровой рубль своим вкладам, по которым выплачивается ненулевая ставка и которые застрахованы АСВ, - рассуждают в ЦБ. - Банки вынуждены будут повысить процентные ставки по привлекаемым вкладам и текущим счетам, параллельно при необходимости привлекая ресурсы центрального банка по рыночной процентной ставке".

Перераспределение части процентного дохода от банков к их клиентам устраняет существующую неэффективность рынка, убеждены в ЦБ. Она заключается в невозможности физлиц или компаний заставить их денежные остатки крутиться даже ночью и при этом без какого-либо риска приносить процент на уровне рыночного, тогда как банки могут это делать (для овернайт это ставка, близкая к ключевой - 4,25%).

При этом финтех-компании уже частично отбирают эту ренту у банков и частично делятся ею с клиентами.

"Финтех-индустрия тем самым демонстрирует обществу, что сохранение ренты, возникающей у банков из-за существования дешевых пассивов, никак не обосновано законами рынка, и готова перераспределить ее частично клиентам, частично - себе, - отмечает ЦБ. - Тенденция к обнулению такой ренты - уже сформировавшаяся реальность, с которой банкам во всем мире, в том числе в России, придется считаться, независимо от того, появятся цифровые валюты центральных банков или нет".

В ближайшее время Банк России должен определиться с концепцией введения цифрового рубля, а к концу года может начаться эксперимент с его использованием. Банки в первую очередь опасаются массового оттока клиентских средств в цифровой рубль.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков