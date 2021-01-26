Серия Galaxy S дебютировала в этом году чуть раньше обычного: в последнее время Samsung показывала ее в феврале, до Всемирного мобильного конгресса, который ежегодно проходит в Барселоне. Однако в 2021-м выставка "переехала" на конец июня, и южнокорейцы решили приурочить выпуск своего флагмана к другой крупной выставке - CES 2021.

Старшая модель линейки - Galaxy S21 Ultra. Ее стоимость в России начинается от 109 990 рублей за версию на 128 Гб, в рознице новая "галактика" появится 5 февраля. Смартфон предлагает пользователю квинтэссенцию современных технологий, существующих сегодня в Android-флагманах. Сейчас у него практически нет конкурентов - за исключением предшественника, который постепенно уйдет с рынка.

Дизайн

Задняя поверхность девайса матовая. Она не собирает отпечатки пальцев, и любители носить устройство без чехла будут довольны. Это решение хорошо зарекомендовало себя в серии Note: но если там оно было эксклюзивом бронзовой модели, то в S-серии распространяется абсолютно на все цвета - черный, серебряный, синий и бронзовый.

Блок камер, хоть и немного выступает из корпуса, получился аккуратнее, чем у S20 Ultra. Сами линзы слегка "утоплены" - за это решение можно только поаплодировать - камеры не будут собирать пыль с той поверхности, куда пользователь кладет смартфон. На правой боковой грани нашли место для кнопки включения и качельки громкости, на левой боковой грани элементы управления отсутствуют.

Лоток для SIM-карты переехал на нижнюю боковую грань, карту памяти MicroSD из него убрали. Это вполне логичное решение - пользователь может выбрать из трех конфигураций - на 128 Гб, 256 Гб или 512 Гб. SIM-карта теперь одна и это тоже объяснимо - S21 Ultra поддерживает технологию eSIM. Рядом с лотком располагается еще одно отверстие - микрофон. Есть разъем USB C и шесть вырезов под динамик. Еще один микрофон находится сверху.

S21 Ultra сегодня - один из самых мощных Android-смартфонов. Он подойдет тем, кому нужны самые современные технологии.

Дисплей

Диагональ экрана устройства - 6,8 дюйма, разрешение экрана - QHD - 3200х1440 пикселей. По умолчанию стоит режим 2400х1800 пикселей, но можно смело включать QHD. Разрешение практически никак не влияет на время автономной работы. Важное изменение по сравнению с предшественником - адаптивная частота экрана в 120 Гц теперь включена и в самом высоком разрешении. Это означает, что гаджет подстраивается под те задачи, которые на нем выполняются. Если пользователь играет в PUBG или World Of Tanks, смартфон включит режим 120 Гц. А если показывается статичное изображение с режима Always on Display, то там хватит и 10 Гц. При этом дисплей можно адаптировать под себя - сделать тона теплее или холоднее, в зависимости от того, как больше нравится.

Камеры

S21 Ultra получил четыре камеры - ультраширокоугольную на 12 Мп с диафрагмой f/2.2, 108-мегапиксельный широкоугольный модуль c диафрагмой f/1.8 и два телефотообъектива - один оптический трехкратный и другой оптический десятикратный. На смартфоне появилась возможность снимать видео в 4К и частотой 60 кадров в секунду на все камеры, включая основные и фронтальные. Появилась фишка, которую наверняка оценят видеоблогеры - можно снимать то, что происходит, на основную камеру и одновременно снимать себя. Улучшили и ночной режим - фотографии при слабом освещении получаются лучше, чем у предшественника. Селфи-камера получила разрешение 40 мегапикселей с диафрагмой f/2.2.

Производительность

В смартфоне установлен чип Exynos 2100. Он разработан по технологии 5-нм, для пользователя это означает прирост производительности и большее время автономной работы. В тесте GeekBench 5 устройство набирает 1071 балл на одном ядре и 3370 баллов в многоядерном режиме. Разумеется, S21 Ultra тянет все игрушки на максимальных графических настройках.

Аккумулятор

S21 Ultra получил аккумулятор на 5000 мАч. Это более чем достаточно для среднестатистического пользователя - устройства хватает на два дня автономной работы в режиме звонков, просмотра интернета, видео с YouTube. За полчаса можно зарядить девайс на 50%. Поддерживается и функция обратной зарядки, с помощью которой можно зарядить наушники или другой аксессуар, - ее мощность 4,5 Вт.

Интересные фишки

Впервые в истории серии Galaxy S устройство поддерживает перо S Pen. Но в отличие от серии Note, оно не входит в комплект устройства - его можно купить либо отдельно, либо вместе с чехлом. Также в Samsung улучшили сканер отпечатков пальцев - теперь его площадь в 1,7 раза больше по сравнению с предшественником.

С помощью технологии UBW1 устройство выступает в роли цифрового ключа для автомобиля. О готовности внедрить такой метод открытия автомобиля уже сообщили Audi, Ford, BMW и Genesis. Кроме того, цифровым ключом можно делиться с пользователями других устройств, независимо от бренда и платформы. Производитель обещает, что функция будет доступна и в России, но позже.