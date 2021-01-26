Удаление адаптеров питания и наушников из комплектов смартфонов станет главным трендом в мобильной индустрии в 2021 году. Вслед за Apple зарядки из флагманских устройств убирает Samsung, а за ним и другие производители.

Apple приняла решение убрать зарядные устройства и наушники из комплектов смартфонов серии iPhone 12 и столкнулась с негативом как со стороны пользователей, так и с высмеиванием со стороны конкурентов. Компания Xiaomi опубликовала в официальном Twitter пост с фотографией зарядного устройства в комплекте флагманского девайса Mi 10T Pro с подписью: "Не волнуйтесь, мы не забыли ничего положить в коробку", а Samsung написала твит "У нас есть то, что вы ищете" с фотографией фирменного адаптера.

Но затем китайская компания представила свой флагманский смартфон 2021 года - Xiaomi Mi 11 - и там не было комплектного адаптера и наушников. В Xiaomi объяснили это заботой об экологии и написали, что пользователи, купившие девайс в официальном магазине, смогут получить зарядное устройство в подарок в течение определенного периода. На выставке CES 2021 свой флагман представила уже Samsung - и там тоже не оказалось адаптеров питания и наушников. "Львиную долю негатива на себя уже приняла Apple, поэтому все остальные производители теперь могут быть смелее с такой непопулярной мерой", - объясняет решение производителей гаджетов руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро уверен, что постепенное удаление адаптеров питания и наушников поможет решить проблемы устойчивого потребления и избавить потребителей от ненужных аксессуаров. Как он заявил изданию The Verge, компания планирует постепенно удалять адаптеры питания и наушники не только из коробок с флагманскими девайсами.

По мнению Рябинина, отказ от комплектных адаптеров питания - отличная возможность для компаний сэкономить на логистике и повысить продажи фирменных аксессуаров. "Если убрать зарядки сразу из всех смартфонов, финансовый эффект для производителей заметен и значителен", - считает эксперт.

По данным "М.Видео-Эльдорадо", в 2020 году россияне купили 31,5 млн смартфонов на более чем 570 млрд рублей. Если представить, что во всех этих девайсах отсутствуют комплектный адаптер питания и наушники, то выручка производителей гаджетов увеличится на более чем 100 млрд рублей при средней цене зарядки в 2,5 тысячи рублей и 1000 за наушники.

По данным Counterpoint Research, комплект аксессуаров обходится Apple в 4,2 доллара. По оценкам аналитиков, со старта продаж и до конца 2020 года в мире было продано 63 млн новых iPhone 12, то есть только с ноября 2020 года компания сэкономила на производстве аксессуаров более 264 млн долларов. При этом только за четвертый квартал 2020 года Apple удалось заработать на аксессуарах (не только адаптерах питания) 7,8 млрд долларов, а за 12 месяцев 2020 года 53,8 млрд.

"Для производителей это одновременно и забота об экологии, и вариант сэкономить на логистике, - говорит ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов. - Из-за отсутствия адаптера питания коробка с устройством получается значительно меньше, таким образом больше устройств помещается в контейнер, и транспортировка партии смартфонов на другой конец планеты выходит дешевле".

Рябинин уверен, что для флагманов отказ от зарядки является не таким критичным, как для менее дорогих смартфонов. "В структуре топовой цены любой аксессуар занимает незначительную долю. Для моделей среднего класса и особенно низкого ценового сегмента потеря будет заметнее и болезненнее, так как пользователям придется отдать дополнительные две-три тысячи рублей за адаптер питания для нового смартфона", - полагает он.

Отсутствие комплектных адаптеров питания подстегнуло продажи беспроводных зарядных устройств. "С ноября спрос на беспроводные устройства Apple увеличился в 10 раз в количестве и в 7 раз в выручке. Компания первой упростил комплектацию смартфонов, тем самым задав новый тренд, который уже начинают поддерживать остальные бренды. В связи с этим в дальнейшем беспроводные зарядные устройства значительно увеличат свою популярность", - рассказал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" .

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает повышенный спрос на беспроводные зарядные устройства кратковременным явлением. "Беспроводная зарядка всегда выступает как дополнительная, - говорит он. - Отсутствие зарядных устройств в комплекте притормозит развитие рынка беспроводных зарядных устройств, поскольку они по умолчанию стоят дороже, чем проводные".

53,8 миллиарда долларов компании Apple удалось заработать на аксессурах в 2020 году

С Муртазиным соглашается и Людмила Мурзина, главный редактор портала о технологиях DGL.ru. "Беспроводная зарядка - это нишевое устройство, - говорит она. - Ее поддерживает далеко не каждый смартфон, плюс скорость зарядки беспроводным способом значительно ниже, чем по проводу. Кроме того, брать с собой беспроводную зарядку неудобно, она занимает гораздо больше места".