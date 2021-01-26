Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1"

Дата премьеры еще не обозначена.

Как передает Deadline, картина расскажет про одаренного пилота "Формулы-1", вынужденного стать водителем у банды преступников "ради спасения своей семьи".

77-летний лауреат премии "Оскар" Роберт Де Ниро сыграет одну из главных мужских ролей в криминальной ленте сервиса Netflix "Формула" (The Formula).