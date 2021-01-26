Новости

Disney ограничил доступ к классике из-за ее "неполиткорректности" 13:53
Составлен рейтинг 50 культовых фильмов, не имевших кассового успеха 13:36
Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина 13:07
Алису Фрейндлих перевели в обычную палату 12:41
Умерла актриса из "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Ирина Токарчук 12:39

Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1"

Новости
    26.01.2021, 13:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

77-летний лауреат премии "Оскар" Роберт Де Ниро сыграет одну из главных мужских ролей в криминальной ленте сервиса Netflix "Формула" (The Formula).

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Disney перенес премьеру фильма "King's Man: Начало" из-за COVID

Как передает Deadline, картина расскажет про одаренного пилота "Формулы-1", вынужденного стать водителем у банды преступников "ради спасения своей семьи".

Постановкой займется чернокожий режиссер Герард МакМюррей ("Судная ночь. Начало", "Сумеречная зона"). Также на борту - Джон Бойега ("Звездные войны").

Дата премьеры еще не обозначена.

Новости

Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года 12:19
Netflix нашел актера на роль короля Хенсельта для сериала "Ведьмак" 11:22
Компания Marvel объявила о перезапуске комиксов про "Мстителей" 10:41
СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера 03:05
⧣ США
Фото: twitter.com/ gameinformer
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 25.01.2021
Опубликованы новые подробности об аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" 25.01.2021
Disney перенес премьеру фильма "King's Man: Начало" из-за COVID 25.01.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Игорь Костин/ РИА Новости
Sky снимет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС 25.01.2021
Кира Найтли больше не хочет сниматься голой 25.01.2021
Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом 25.01.2021
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Клариссы" - продолжения "Молчания ягнят" 21.01.2021
Названы сериалы-номинанты премии американских кинокритиков 19.01.2021
Вышел трейлер триллера с Хабенским "За час до рассвета" 18.01.2021