Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1"

Фото: kinopoisk.ru
77-летний лауреат премии "Оскар" Роберт Де Ниро сыграет одну из главных мужских ролей в криминальной ленте сервиса Netflix "Формула" (The Formula).
Как передает Deadline, картина расскажет про одаренного пилота "Формулы-1", вынужденного стать водителем у банды преступников "ради спасения своей семьи".
Постановкой займется чернокожий режиссер Герард МакМюррей ("Судная ночь. Начало", "Сумеречная зона"). Также на борту - Джон Бойега ("Звездные войны").
Дата премьеры еще не обозначена.