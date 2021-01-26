Десять приложений для защиты от спам-звонков

На смартфоны ежедневно поступает несколько звонков с непонятных номеров - это может быть как реклама различных товаров и услуг, так и соцопросы или же, самый худший вариант, мошенники. Однако эти звонки можно легко распознать с помощью специализированного ПО, которое доступно на операционных системах iOS и Android.

С базовой защитой от спама справятся и бесплатные приложения, но подписка дает больше инструментов активной обороны. Фото: Сергей Михеев/РГ

Определитель номера от "Яндекса"

Приложение "Яндекса" определяет, кто именно звонит - курьеры (они подписываются как "Доставка товаров"), сотовые операторы ("Реклама услуг связи") или же мошенники ("Возможно, злоумышленники"). Если вам звонит компания и ее номер есть в базе, то приложение покажет ее название. Активируется оно очень просто - на Android достаточно попросить голосовой помощник "Алиса" включить определитель номера, а на iOS - перейти в меню телефона на вкладку "Сообщать о спаме" и выбрать приложение "Яндекс". Программа абсолютно бесплатна.

Кaspersky Who Calls

Программа Кaspersky Who Calls способна распознавать мошенников, названия организаций, блокировать входящие номера по категориям. Но, в отличие от "Яндекса", приложение имеет как платный, так и бесплатный варианты. Последний ограничивается определением мошеннических звонков и спама, а также названием и категориями организаций. Блокировка входящих номеров по категориям и отсутствие рекламы в приложении доступны только за подписку. Она обойдется в 129 рублей в месяц, или 1190 рублей в год.

Truecaller

Как и другие приложения такого типа, Truecaller может узнать, кто звонит с неизвестного номера, блокировать вызовы и определенных абонентов. Если заблокированный номер попытается позвонить, то приложение отправит ему сигнал "Занято". Эта программа в свое время была разработана для телефонов BlackBerry в 2009 году. А уже оттуда перешла и на другие платформы. Премиум-подписка на приложение стоит 99 рублей в месяц и 699 рублей в год.

Sync.ME

Sync.ME обладает базой в 10 млн активных пользователей. Приложение может игнорировать телефонные вызовы и идентифицировать номера со всего мира. Обладает функцией блокировки SMS и поиска любого телефонного номера. Есть несколько вариантов подписки - от 179 до 2350 рублей в месяц.

Hiya

Это приложение, как и упомянутый выше Truecaller, идентифицирует неизвестные номера и автоматически блокирует спам-звонки. Информацию о том, кто именно звонил, программа берет из собственной базы. Hiya проверяет содержимое SMS-сообщений. В отличие от конкурентов, оно не показывает рекламу и распространяется бесплатно на обеих платформах - iOS и Android. Звонки от мошенников отображаются красным цветом с предупреждающим знаком.

Call App

Программа работает только под операционной системой Android и позволяет идентифицировать абонентов, записывать входящие и исходящие вызовы, блокировать спам-звонки. Есть специальный режим "Инкогнито": с его помощью можно скрыть номер определенного абонента, и он не будет отображаться в списке вызовов. Приложение бесплатно для скачивания, но есть встроенные покупки, от 69 до 1590 рублей в зависимости от функциональности.

Drupe

Drupe интересен тем, что поддерживает запись телефонных разговоров, блокирует нежелательные вызовы и работает с самыми популярными мессенджерами - WhatsApp, Telegram, Facebook и другими. Приложение работает как под операционной системой Android, так и под iOS. Можно купить месячную, годовую и пожизненную подписку.

Show Caller

Приложение с базой около 20 миллионов пользователей. Интерфейс очень похож на Truecaller, но перегружен большим количеством рекламы, которую можно убрать в платной версии. Поддерживаются обе популярные платформы - и iOS, и Android.

Eyecon

Eyecon получил свою базу пользователей благодаря тесной интеграции с Facebook и другими социальными сетями и мессенджерами. Приложение покажет фотографию и имя звонящего. Подписка на месяц обойдется в 199 рублей, удаление рекламы - в 649 рублей и пожизненная лицензия - в 1590 рублей.

Whoscall

Еще один "старичок" был разработан в далеком 2010 году и за это время успел собрать базу из 700 млн номеров по всему миру и 50 млн пользователей. Премиум-подписка стоит 69 рублей в месяц, или 699 рублей в год. Программа способна определять звонки и без подключения к интернету - она обладает локальной базой контактов, которая регулярно обновляется.

Как защититься от спам-звонков на уровне ОС

В iOS пользователь может установить "Заглушение неизвестных", чтобы не получать вызовы от незнакомых людей. В этом случае звонки блокируются от всех абонентов, которых нет в списке контактов, и тех, кому вы ранее звонили. Для включения функции перейдите в меню "Телефон", затем пролистайте до пункта "Заглушение неизвестных" и активируйте его.

На Android-смартфонах можно поставить режим "Не беспокоить" и принимать вызовы только от известных. Откройте "Настройки" и выберите режим "Не беспокоить", добавив в исключения пункт "Только контакты". Иначе будут блокироваться звонки от всех пользователей.

Кстати

WhatsApp подцепил вирус

В мессенджере WhatsApp распространяется новый вирус. Его цель заключается в том, чтобы заставить пользователей попасться на мошенническое ПО или подписку. Об этом сообщил исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко.

"Вредоносное ПО распространяется через приложение WhatsApp жертвы путем автоматической отправки ответов на любые сообщения в WhatsApp, содержащих ссылку на вредоносное мобильное приложение", - пишет эксперт в своем блоге.

После установки на устройстве такое приложение запрашивает доступ к уведомлениям, а затем использует его для атаки. Например, вирус распространяется через функцию быстрого ответа.

При установке и запуске приложений внимательно изучайте список запрашиваемых разрешений и не выдавайте разрешения приложениям, которым вы не доверяете, объясняет Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений.

"Если смартфон уже поражен, следует удалить вредоносное приложение и провести сканирование антивирусным ПО, - говорит Глеб Карманов, консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет". - Нужно понимать, что особенности работы вредоносного ПО могут не позволить удалить установленные приложения. В таких случаях нужно быть готовыми к необходимости форматирования смартфона, т.е. возвращению его к заводским настройкам, либо к резервной копии, сделанной до поражения вредоносным ПО".

Если Android не сигнализирует о том, что ресурс подозрительный, пользователь может быть уверен, что скачивает ПО из официального магазина приложений, добавляет Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар".