Эксперт подсказал способы найти телефон без геолокации

Эксперт перечислил способы обнаружить любой телефон. Чаще всего определить местоположение мобильного устройства помогает сигнала GPS, пояснил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. При этом найти телефон можно даже при выключенной геолокации.

"При использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. А по данным об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, можно определить ориентировочное местоположение абонента", - цитирует специалиста "Прайм".

Определить условное местоположение смартфона без геолокации можно по геотегам. Они есть в различных социальных сетях, а также приложениях для обмена фотографиями и видеозаписями. В случае утери телефона эксперт советует обратиться в полицию с заявлением, в котором обязательно нужно указать IMEI-код аппарата. Даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации, отмечает Кашкин.

Ранее эксперты рассказали о необычном трюке со смартфоном. А именно пояснили, как он помогает обнаружить камеру наблюдения в новом или временном съемном жилье, а также в офисе. Для этого по темному помещению надо пройтись включенным на телефоне фонарем. Его свет отразится от стеклянного покрытия объектива, который можно будет легко обнаружить. Еще один способ - сканирование находящихся поблизости устройств, подключенных к интернету. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.