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26.01.2021 09:30
Рубрика: В мире

Греция приобрела "Рафали" для сдерживания Турции

Текст: Александр Гасюк
В Афинах 25 января в присутствии министра обороны Франции Флоранс Парли было подписано соглашение о приобретении Грецией 18 французских истребителей "Рафаль" на весьма значительную для бюджета небольшой южно-европейской страны сумму в 2,5 миллиарда евро (3,04 миллиарда долларов США). Крупная закупка греческими ВВС современных боевых самолетов весьма символично совпала с началом в Стамбуле первых с 2016 года прямых переговоров между Грецией и Турцией. Они были призваны снизить уровень напряженности между двумя входящими в НАТО соседними странами из-за оспариваемых морских границ в Эгейском море, но весьма предсказуемо никакого прорыва на уже 61 по счету раунде греко-турецких переговоров не произошло. В Афинах не скрывают, что Греция, обеспокоенная турецкими "провокациями" в Восточном Средиземноморье, а также экспансией в Сирии, Ливии и Южном Кавказе, настраивается на политику долговременного военного сдерживания Турции. Об этом в понедельник греческой газете Kathimerini прямо заявил экс-премьер-министр страны Антонис Самарас.
Фото: MANJUNATH KIRAN / AFP Фото: MANJUNATH KIRAN / AFP
Фото: MANJUNATH KIRAN / AFP

"Греция стала первой европейской страной, которая приобрела этот тип истребителей. Франция вскоре предложит Греции предложения по обновлению ее флота фрегатов", заявила Флоранс Парли в греческом министерстве обороны после подписания контракта на продажу "Рафалей". По мнению обозревателей, помимо купленных боевых самолетов речь пойдёт о возможности закупки Грецией и четырех новейших французских фрегатов типа BELH@RRA или более легких FREMM. Несмотря на то, что сумма новой сделки наверняка превысит еще 3 миллиарда евро - это очень много для бюджета Греции с учетом слабого роста греческой экономики и в условиях продолжающейся поддержки Афин со стороны международных кредиторов - закупка продукции европейского ВПК должна сдержать критику в ЕС относительно столь значительных бюджетных трат Эллады.

Фото: Milli Dos / youtube.com
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Впервые о предполагаемой покупке Грецией французских истребителей "Рафаль" стало известно еще в осенью прошлого года на фоне резкой эскалации отношений Афин и Анкары. В минувшем сентябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна серьезно вложится в модернизацию своих вооруженных сил и приобретет почти два десятка новых истребителей, четыре новых фрегата, противолодочные вертолеты и иное оружие, а также увеличит численность личного состава вооруженных сил на 15 тысяч человек. На днях стало известно, что начиная с мая Греция увеличивает срок обязательной службы для призывников с 9 до 12 месяцев.

Что касается выбора греков в пользу французских боевых самолетов, то он вполне логичен. Во-первых, Греция в контексте реальной перспективы военного столкновения с Турцией, которое может произойти в любое время и несмотря на все посреднические усилия НАТО, стремится как можно быстрее обновить парк национальных ВВС. Париж согласился продать грекам 12 "Рафалей" из наличия французских ВВС, а также быстро поставить еще шесть аналогичных истребителей новой постройки. Первые самолеты начнут прибывать на авиабазы в центральной Греции начиная с июня, а греческие пилоты уже находятся во Франции и осваивают истребители. Для греков французская авиатехника хорошо знакома. Обе страны на протяжении последних 45 лет поддерживают тесные военно-технические связи, а с 1974 по 2000 годы Афины закупили 95 истребителей "Мираж" различных модификаций (F1, 2000 и 2000-5).

Напомним, что одновременно Греция реализует дорогостоящую (стоимостью в почти миллиард долларов) программу модернизации 84 из стоящих на вооружении 154 истребителей американского производства F-16 в наиболее совершенный на сегодняшний день вариант "Viper" ("Гадюка"). Это обстоятельство, а также закупка современных "Рафалей", которые, как пишет греческая газета Proto Thema, будут вооружены новейшими ракетами воздушного боя большой дальности "Meteor" (впервые поступили на вооружение ВВС Франции в 2018 году) может существенно изменить баланс сил в противостоянии с Турцией в небе над Эгейским морем.

Последняя, напротив по части боевой мощи своих военно-воздушных сил начинает уступать грекам. Напомним, что на фоне обострившихся отношений с США из-за закупки Анкарой российских систем ПВО С-400 против Турции и ее оборонно-промышленного комплекса были введены американские санкции.

В итоге Анкару, как нашкодившего котенка, выкинули из программы производства американских истребителей пятого поколения F-35. Это произошло несмотря на то, что ряд турецких промышленных предприятий участвовали в производственной цепочке этого разрекламированного боевого самолета. Имеющийся же у турков парк из примерно 200 истребителей F-16 первых и средних модификаций (C/D) начинает быстро устаревать в техническом и моральном отношении (не говоря о четырех десятках древних "Фантомов" F-4). По оценкам специалистов, не снята с повестки дня и проблема с наличием профессионального летного состава турецкой истребительной авиации, значительная часть которого была изгнана с военной службы после неудавшейся попытки госпереворота в Турции в 2016 году.

Не секрет, что любые попытки Анкары включиться в программы модернизации своих ВВС при участии США будут непременно обусловлены необходимостью отказа от использования или новых закупок продукции российского ВПК, включая дополнительные поставки С-400. Пойдет ли президент страны Тайип Реджеп Эрдоган на шаги, противоречащие турецким национальным интересам - вопрос открытый. До сих пор Анкара занимала твердую позицию, исключая какие-либо компромиссы с США по этому вопросу. Последний раз об этом корреспонденту "РГ" глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил во время декабрьской встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в Сочи. "Мы не откажемся от своих действий из-за санкций", - сказал Чавушоглу. И подтвердил, что договор о приобретении Турцией российских зенитных комплексов, взывавший потоки желчи и ярости в Вашингтоне, остается в силе.

Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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Сегодня многие эксперты ожидают, что новый президент США Джозеф Байден усилит давление на Турцию. Готовящий для демократической администрации США внешнеполитические рекомендации "Центр за американский прогресс" (CAP) называл Анкару в своем недавнем докладе "откатывающимся назад и токсичным" партнером. С другой стороны, эксперт консервативного "Американского института предпринимательства" (AEI) Майкл Рубин на днях заявил о "приближающейся дипломатической и экономической коллизии" США и Турции.

В этих условиях и ввиду нарастания качественного превосходства греческих ВВС - главного вероятного противника турок в Восточном Средиземноморье - Турция может пересмотреть свои традиционные военно-технические связи с США и вновь обратиться к России. Ранее о том, что Анкара всерьез рассматривает возможность приобретения у Москвы истребителей Су-35С поколения 4++ писала местная газета Yeni Safak. И, судя по всему, шансы для заключения такой сделки увеличиваются.

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