Хакеры продают номера пользователей Facebook через Telegram-бот

Информация о 533 миллионах пользователей социальной сети Facebook оказалась в руках неизвестных лиц, которые наладили продажу приватной информации через Telegram, сообщает портал The Verge.

По данным эксперта в сфере безопасности Алона Гала, робот предлагает сведения о пользователе социальной сети за 20 долларов. Это может быть реальный номер телефона, который необходим для регистрации в Facebook.

Активность бота зафиксирована с середины января 2021 года. База данных относится к утечке в Facebook, локализованной еще в 2019 году.