Иммунолог заявил о быстром формировании антител к коронавирусу у детей

Среди имеющих антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 граждан России наибольшую долю составляют дети дошкольного и младшего школьного возраста. Как правило, они переносят заболевание в бессимптомной форме или с легкими проявлениями. Об этом в интервью "Известиям" рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. Этот институт с начала лета проводит исследование популяционного иммунитета на новый коронавирус, участие в нем принимают тысячи россиян в различных регионах страны.

- Действительно, дети иммунизируются быстрее остальных групп населения. Даже при минимальных клинических проявлениях или их полном отсутствии антитела у детей вырабатываются, и защита появляется, - подчеркнул академик.

В связи с этим можно сказать, что вакцинация школьников от COVID-19 на данный момент не столь актуальна, как для взрослого населения. В первую очередь, как считает врач и телеведущая Елена Малышева, прививку стоит сделать людям, входящим в группы риска по состоянию здоровья. Для них риск возникновения тяжелых последствий заболевания несоизмеримо выше по сравнению с риском возможной негативной реакции организма на вакцину.