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26.01.2021 05:56
Рубрика: Общество

Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины

Текст: Алексей Иванов

Принадлежность к одной из групп риска по COVID-19 говорит о том, что человеку стоит записаться на вакцинацию как можно скорее. У таких людей риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса "в миллион раз выше", чем любые риски, связанные с прививкой.

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Об этом в эфире "Первого канала" заявила врач и телеведущая Елена Малышева, передает РИА Новости. Она перечислила основные факторы, наличие которых - явный сигнал о необходимости скорейшей вакцинации. Это возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, а также онкология (но не в острой фазе).

По мнению вирусолога Владимира Гущина, также присутствовавшего в студии, наибольшую пользу вакцина принесет людям в возрасте от 50 лет и старше.

Как уже писала "РГ", не стоит опасаться прививки от коронавируса и бессимптомным его носителям. Отсутствие клинической картины говорит о том, что вирус в дыхательных путях не размножается, заявил ранее академик РАН Арег Тотолян. Вместе с тем он же предупредил: гражданам с иммунодефицитом от вакцины надо отказаться.

Что касается тех, что переболел коронавирусом в явной форме, то им имеет смысл ставить прививку через шесть-девять месяцев после выздоровления. Такой точки зрения придерживается доктор медицинских наук Николай Малышев.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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