Иран зарегистрировал "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" разрешена к применению в Иране, регистрация прошла успешно, - сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству при участии соответствующих институтов в России и Иране", - сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В настоящее время вакцина "Спутник V" получила одобрение регуляторов в России, Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. В Индии российский препарат проходит завершающую стадию испытаний, его регистрация ожидается в ближайшее время. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

Как отметил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на экономическом форуме в Давосе, в ближайшие две недели число стран, разрешивших применять "Спутник V", достигнет 25.